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Более 40 пожаров произошло в белорусских лесах за выходные

30.04.2020 10:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 40 пожаров произошло в белорусских лесах за выходные

В Беларуси продолжают гореть леса. Только за выходные потушены более 40 природных пожаров. Охваченная огнём площадь – почти 140 гектаров.

Самая накалённая в буквальном смысле обстановка на юге страны – именно в Брестской и Гомельской областях произошло больше всего возгораний. Основной причиной остаётся человеческий фактор. Люди поджигают сухую траву, а ветер раздувает пламя. Не за горами выходные, и чтобы ситуация не ухудшилась, белорусам напоминают, что запрет на посещение лесов введён уже в 84-х районах страны.   

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В Беларуси продолжают гореть леса. Только за выходные потушены более 40 природных пожаров. Охваченная огнём площадь – почти 140 гектаров. Самая накалённая в...
 
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