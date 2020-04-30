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Более 40 пожаров произошло в белорусских лесах за выходные
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжают гореть леса. Только за выходные потушены более 40 природных пожаров. Охваченная огнём площадь – почти 140 гектаров.
Самая накалённая в буквальном смысле обстановка на юге страны – именно в Брестской и Гомельской областях произошло больше всего возгораний. Основной причиной остаётся человеческий фактор. Люди поджигают сухую траву, а ветер раздувает пламя. Не за горами выходные, и чтобы ситуация не ухудшилась, белорусам напоминают, что запрет на посещение лесов введён уже в 84-х районах страны.
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В Беларуси продолжают гореть леса. Только за выходные потушены более 40 природных пожаров. Охваченная огнём площадь – почти 140 гектаров. Самая накалённая в...
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