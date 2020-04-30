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Доллар продолжает падать. Какие курсы валют установили в обменниках
Источник материала: Tut.by
Доллар продолжает падать. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,78% — до 2,4172 рубля (данные на 10.30), евро также снижается. Напомним, 29 апреля курс доллара на торгах заметно
Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас в Белорусском народном банке — 2,48 рубля, а самый низкий — 2,428 рубля (Абсолютбанк).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Paritetbank — 2,421 рубля.
Самый высокий курс продажи банком евро сейчас — 2,69 рубля (Белорусский народный банк и БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,638 рубля (Абсолютбанк).
Дороже всего курс покупки евро банком — 2,672 рубля (Paritetbank).
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Доллар продолжает падать. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи доллар упал на 0,78% - до 2,4172 рубля (данные на 10.30), евро также снижается. Напомним, 29...
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