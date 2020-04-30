Доллар продолжает падать. Какие курсы валют установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Доллар продолжает падать. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,78% — до 2,4172 рубля (данные на 10.30), евро также снижается. Напомним, 29 апреля курс доллара на торгах заметно снизился . FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас в Белорусском народном банке — 2,48 рубля, а самый низкий — 2,428 рубля (Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Paritetbank — 2,421 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро сейчас — 2,69 рубля (Белорусский народный банк и БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,638 рубля (Абсолютбанк).

Дороже всего курс покупки евро банком — 2,672 рубля (Paritetbank).