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Милота! В Бресте сфотографировали редкую птицу с потомством

30.04.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Большой крохаль - редкая для Беларуси птица с причудливым хохолком обосновалась в Бресте. Кстати, это всего лишь третья регистрация гнездования краснокнижника в нашем городе.

Милота! В Бресте сфотографировали редкую птицу с потомством

Благодаря фотографиям Вадима Прокопчука, мы можем увидеть вот такое милое семейство «на прогулке».

Милота! В Бресте сфотографировали редкую птицу с потомством

Милота! В Бресте сфотографировали редкую птицу с потомством

Милота! В Бресте сфотографировали редкую птицу с потомством

 
Теги: Брест
 
 
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  Большой крохаль - редкая для Беларуси птица с причудливым хохолком обосновалась в Бресте. Кстати, это всего лишь третья регистрация гнездования краснокнижника в...
 
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