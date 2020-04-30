Милота! В Бресте сфотографировали редкую птицу с потомством

Источник материала: Виртуальный Брест

Большой крохаль - редкая для Беларуси птица с причудливым хохолком обосновалась в Бресте. Кстати, это всего лишь третья регистрация гнездования краснокнижника в нашем городе.





Благодаря фотографиям Вадима Прокопчука, мы можем увидеть вот такое милое семейство «на прогулке».











