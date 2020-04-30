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Милота! В Бресте сфотографировали редкую птицу с потомством
30.04.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Большой крохаль - редкая для Беларуси птица с причудливым хохолком обосновалась в Бресте. Кстати, это всего лишь третья регистрация гнездования краснокнижника в нашем городе.
Благодаря фотографиям Вадима Прокопчука, мы можем увидеть вот такое милое семейство «на прогулке».
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Большой крохаль - редкая для Беларуси птица с причудливым хохолком обосновалась в Бресте. Кстати, это всего лишь третья регистрация гнездования краснокнижника в...
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