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Самолеты начали разбрасывать вакцину против бешенства

30.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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С 29 апреля в нашем районе началась иммунизация диких животных против бешенства.  Вакциносодержащие блистер-приманки разбрасываются с помощью авиации.

Что представляет собой приманка? Это брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 грамм, изготовленный из компонентов кормов, привлекательных для плотоядных животных. В приманку заключена капсула с вакциной. Если вдруг вы увидели такую приманку на земле, ни в коем случае не поднимайте ее и не скармливайте домашним животным, предупреждает заместитель главного ветврача района Геннадий Буховецкий. При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором соды и обратиться в больницу.

Приманки с вакциной разбрасываются вдоль границы с Польшей, за исключением населенных пунктов и водоемов, из расчета 24 (плюс-минус 1) приманки на 1 кв.км. Самолеты с вакциной летят на высоте 150-200 метров, расстояние между параллельными линиями полетов – 500 метров. Необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.

Дополнительные вопросы по этой теме можно задать по телефонам 2-34-59, (29)724-14-45 Каменецкой райветстанции.

 

Самолеты начали разбрасывать вакцину против бешенства

Author: Редактор сайта

Самолеты начали разбрасывать вакцину против бешенства

Редактор сайта

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С 29 апреля в нашем районе началась иммунизация диких животных против бешенства.  Вакциносодержащие блистер-приманки разбрасываются Сообщение Самолеты начали...
 
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