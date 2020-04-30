Самолеты начали разбрасывать вакцину против бешенства

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 29 апреля в нашем районе началась иммунизация диких животных против бешенства. Вакциносодержащие блистер-приманки разбрасываются с помощью авиации.

Что представляет собой приманка? Это брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 грамм, изготовленный из компонентов кормов, привлекательных для плотоядных животных. В приманку заключена капсула с вакциной. Если вдруг вы увидели такую приманку на земле, ни в коем случае не поднимайте ее и не скармливайте домашним животным, предупреждает заместитель главного ветврача района Геннадий Буховецкий. При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором соды и обратиться в больницу.

Приманки с вакциной разбрасываются вдоль границы с Польшей, за исключением населенных пунктов и водоемов, из расчета 24 (плюс-минус 1) приманки на 1 кв.км. Самолеты с вакциной летят на высоте 150-200 метров, расстояние между параллельными линиями полетов – 500 метров. Необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.

Дополнительные вопросы по этой теме можно задать по телефонам 2-34-59, (29)724-14-45 Каменецкой райветстанции.