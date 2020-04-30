Источник материала: Новости Волковыска

Количественные и качественные характеристики преступности отличаются в различных регионах и зависят от ряда факторов. При этом прослеживаются определенные тенденции ее изменения. Так, определенной проблемой для крупных городов стал рост хулиганств, сообщает УСК по Гродненской области.

Справочно: согласно ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь при совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия или угрозой его применения, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом наступает уголовная ответственность.

При этом, если ранее чаще регистрировались хулиганства, связанные с применением насилия к гражданам, то в настоящее время наблюдается рост хулиганств, в результате которых повреждаются автомобили. Совершаются подобные преступления зачастую при наличии очевидцев в общественных местах, на парковках, вблизи жилых домов, где имеются камеры видеонаблюдения, записи которых изымаются и приобщаются к материалам дела, что в последующем способствует установлению причастного лица. Ими в большинстве своем оказываются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые в момент совершения противоправных действий находились в состоянии алкогольного опьянения.

Справочно: В Гродненской области за 1-й квартал 2020 года зарегистрировано 57 хулиганств. Из них 38 преступлений сопровождались повреждением либо уничтожением чужого имущества, при этом в 26 случаях повреждали автомобили, в 12 – иное имущество. Увеличение количества данной категории преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года произошло более чем на 21%.

В Гродно также расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса. По данным следствия, неустановленное лицо ночью 8 марта текущего года повредило автомобильные шины в более чем 10 автомобилей, расположенных вблизи жилых домов на улице Тавлая и Курчатова. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего хулиганство.

За подобное преступление, совершенное в Сморгони, гражданин Российской Федерации осужден к 2 месяцам ареста. Ночью 7 декабря 2019 года 35-летний мужчина беспричинно повредил шины сразу в 4 автомобилях. При этом все транспортные средства были припаркованы без нарушений правил дорожного движения и находились на неохраняемых автостоянках. Установлено, что в момент совершения хулиганских действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

А вот 35-летний житель Волковысского района повредил автомобиль, который находился в движении. В конце января текущего года, находясь на автодороге вблизи д. Брузги Гродненского района, он схватил дорожный знак, который был закреплен на обочине, и бросил его в приближающийся автомобиль, разбив ветровое стекло. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, причину своего поведения пояснить не смог. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса. В 2016 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по данной статье. В настоящее время следователями завершено расследование, дело передано прокурору для направления в суд.

Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами подобных преступлений, с просьбой незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы. Помните, что на месте потерпевшего может оказаться каждый.