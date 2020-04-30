Источник материала: Кобринский вестник

С 11 по 20 апреля на территории города Кобрина и Кобринского района было зарегистрировано 12 преступлений, 5 из которых – это кражи. Из всех краж, зарегистрированных во второй декаде месяца, лишь одна совершена в городе, остальные четыре – в сельской местности. Так, 40-летний житель похитил у односельчанки денежные средства и продукты питания. Часть похищенного возвращена потерпевшей.





Два автомобильных колеса, лежавших во дворе дома односельчанина, стали предметом преступного посягательства злоумышленника.

Переломом челюсти закончилась совместная поездка двух жителей соседних деревень. «Яблоком раздора» 39-летнего мужчины и 53-летней женщины стал сломавшийся автомобиль. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов женщине. Действия «попутчика» квалифицированы по статье 149 «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения». За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или арест со штрафом или без штрафа, или ограничение свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

Два уголовных дела возбуждено по фактам хулиганских действий. В обоих случаях злоумышленники, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами поведения в обществе, беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно повредили чужое имущество.

Согласно статье 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса возбуждено в отношении 33-летнего жителя Кобрина, который путем уговора и убеждения в безнаказанности за совершенное преступление вовлек своего малолетнего сына в совершение тайного похищения. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Еще два уголовных дела возбуждено в отношении «нерадивых» родителей, которые будучи обязанными по решению суда к уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, допустили уклонение от уплаты средств. За данное преступление предусмотрены ответственность в виде исправительных работ на срок от одного года до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от одного года до трех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

В течение недели сотрудниками отдела внутренних дел было выявлено 154 нарушения Правил дорожного движения.

Виктор ТУРЧИНОВИЧ, заместитель начальника Кобринского РОВД.