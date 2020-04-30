Источник материала: Новости Дзержинска

Новая площадка МЧС появилась в городском парке для детей в г. Дзержинске

Узнать о безопасности играя, могут теперь ребята города Дзержинска так как в городском парке культуры и отдыха появилась уникальная детская площадка «МЧС», задачей которой стала популяризация профессии спасателя-пожарного у детей во время игр на улице ну и конечно же обучение правилам безопасности.

Целый игровой комплекс для ребят здесь установили работники службы ЖКХ: горки, скалодром, турник, все это поспособствует не только увлекательной игре, но и обучению правилам безопасности, считают спасатели.

Руководство района, спасатели и работники УП «Дзержинское ЖКХ» старались сделать данную площадку не только красивой, но и безопасной для детей. Благодаря детским игровым комплексам МЧС ребята смогут запомнить номера службы спасения. Также надеются на то, что это площадка станет любимой не только у детей, но и у их родителей т.к. здесь получилось совместить приятное с полезным. Теперь, помимо приятного времяпровождения, все от мала до велика смогут повторить еще и правила безопасности.











