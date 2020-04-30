Право аренды кафе в центре Минска продали за 1,5 млн, но покупатель не заплатил. Что дальше?

Источник материала: Tut.by

В апреле в Минском городском центре недвижимости прошел интересный аукцион — примерно за полтора миллиона рублей с молотка ушло право аренды двухэтажного помещения на проспекте, где раньше работал Golden Coffee. Начальная цена лота выросла более чем в сто раз. Но в итоге компания-победитель не внесла эту сумму и должна будет уплатить штраф. Поэтому сейчас назначен повторный аукцион.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Двухэтажное помещение с подвалом находится возле Нацбанка — на проспекте Независимости, 18. Общая площадь — чуть более тысячи квадратных метров (около 660 — два этажа, около 370 — подвал). В помещении есть водоснабжение, канализация и электроэнергия. Целевое назначение — объект общепита.

Аукцион на право аренды этого помещения прошел 21 апреля в Минском городском центре недвижимости. Начальная цена была 1310 рублей, но во время торгов выросла примерно до 1,5 миллиона рублей. По информации TUT.BY, победителем стал один из сетевых операторов общепита.

Но в итоге победитель не внес эту сумму и должен будет оплатить штраф в 99 базовых величин, плюс ему не возвратят задаток в 131 рубль. Итого — потери около 2,8 тысячи рублей.

Теперь новый аукцион назначен на 12 мая. Условия и цена — те же.

Почему победители иногда отказываются от лотов?

Причины, почему победитель не уплатил цену права аренды могут быть разные. Во-первых, иногда участники нарочно таким образом срывают аукционы, чтобы на повторных торгах попробовать взять этот же лот по более низкой цене. Ведь потери в 2,8 тысячи рублей не очень существенны для больших компаний. Во-вторых, после аукциона могут меняться обстоятельства внутри компании-победителя и она тоже тогда может отказаться от лота.

Что же касается этой ситуации, то тут важно понимать, что пока сложно прогнозировать, как будет дальше развиваться рынок общепита.

Что было раньше в этом помещении?

В этом помещении до 2018 года работало кафе «Эльяна», а еще раньше — Golden Coffee, которое было известно на весь город. Там было много иностранцев, красивых девушек, но при этом была изношена мебель и плохо работала вентиляция.

Поэтому британская компания-правообладатель отозвала лицензию у хозяев Golden Coffee на Независимости, 18. Дальше заведение работало под созвучным названием — Union Coffee.