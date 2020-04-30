|
Лукашенко: На гуманитарной помощи выросла наша оппозиция так называемая
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи привел пример того, как нельзя использовать гуманитарную помощь. Главу государства
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи привел пример того, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)