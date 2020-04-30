Лукашенко: На гуманитарной помощи выросла наша оппозиция так называемая

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи привел пример того, как нельзя использовать гуманитарную помощь. Главу государства цитирует Пул Первого.

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