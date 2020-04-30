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Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США

30.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США, чтобы помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Китаю неинтересно вмешиваться в американские выборы. Шуан понадеялся, что «Вашингтон не станет втягивать [Пекин] в эту историю».

Ранее Трамп рассказал, что Китай делает все возможное, чтобы помешать ему переизбраться в ноябре 2020 года. По его мнению, Пекин захочет поддержать его соперника от Демократической партии Джо Байдена.

Согласно недавним исследованиям, в президентской гонке лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 45 процентов зарегистрированных избирателей на президентских выборах 3 ноября проголосовали бы за него, в то время как за действующего президента свой голос отдали бы всего 40 процентов американцев.
 
 
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Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США, чтобы помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом заявил представитель...
 
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