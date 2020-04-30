|
Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США
Источник материала: Партизан
Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США, чтобы помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает Reuters.
Он подчеркнул, что Китаю неинтересно вмешиваться в американские выборы. Шуан понадеялся, что «Вашингтон не станет втягивать [Пекин] в эту историю».
Ранее Трамп рассказал, что Китай делает все возможное, чтобы помешать ему переизбраться в ноябре 2020 года. По его мнению, Пекин захочет поддержать его соперника от Демократической партии Джо Байдена.
Согласно недавним исследованиям, в президентской гонке лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 45 процентов зарегистрированных избирателей на президентских выборах 3 ноября проголосовали бы за него, в то время как за действующего президента свой голос отдали бы всего 40 процентов американцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США, чтобы помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом заявил представитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)