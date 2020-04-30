Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США

Он подчеркнул, что Китаю неинтересно вмешиваться в американские выборы. Шуан понадеялся, что «Вашингтон не станет втягивать [Пекин] в эту историю».





Ранее Трамп рассказал, что Китай делает все возможное, чтобы помешать ему переизбраться в ноябре 2020 года. По его мнению, Пекин захочет поддержать его соперника от Демократической партии Джо Байдена.





Согласно недавним исследованиям, в президентской гонке лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 45 процентов зарегистрированных избирателей на президентских выборах 3 ноября проголосовали бы за него, в то время как за действующего президента свой голос отдали бы всего 40 процентов американцев.