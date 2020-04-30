В Беларуси открылась обновленная республиканская доска почета

Источник материала: ОНТ

Успехи 2019 года в экономике – на обновленной республиканской доске почета. Среди тех, кто достигли высоких социально-экономических результатов за прошлый год, – 62 лидера.

И это не только коллективы отдельных предприятий и организаций, но еще и целые области, города и районы. Конкуренция серьезная, всех «номинантов» рассматривали внимательно и по разным критериям: если промышленное предприятие – оценивали и экспорт, и производительность труда. В районах – валовый региональный продукт, инвестиционный климат и среднюю заработную плату.

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси: «Качественные результаты нашего экономического развития, которых удалось добиться, сегодня нам помогают в качестве подушки безопасности для нивелирования тех негативных последствий, с которыми столкнулась наша экономика. В целом все базовые отрасли нашей экономики в прошлом году хорошо сработали. Они обеспечили приемлемые темпы экономического роста».

В числе лучших – Минская и Брестская области, столица. Среди регионов – Сморгонский, Мозырский, Каменецкий, Могилевский, Минский и Червенский районы. Что касается различных отраслей, то отдельное внимание здесь – сфере здравоохранения. Есть предложение в следующем году увеличить количество номинантов в этой области – за работу врачей в непростых условиях пандемии.

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