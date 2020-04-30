Bosch ECO HID: новая серия недорогих и качественных ксеноновых ламп

Компания Bosch продолжает расширять предложение качественных автомобильных компонентов в экономичном сегменте с серией Bosch ECO.

Надежность и высокие характеристики компонентов обеспечены технологическими разработками одного из крупнейших производителей и лидеров рынка запасных частей. Таким образом, продукция серии Bosch ECO дает покупателям возможность получить современные высококачественные компоненты по привлекательной цене.

С появлением новых ламп Bosch ECO HID появилась возможность выбора недорогого высококачественного продукта в сегменте ксеноновой светотехники. В ассортимент вошли ксеноновые лампы наиболее популярных типов D1S, D2S и D2R. Современные технологии производства позволяют компании предложить водителям недорогую замену штатной продукции с подтвержденными результатами тестов и ресурсом работы в 1500 часов.

В дополнение к надежности лампы Bosch ECO HID предлагают отличные показатели эффективности и высокую чистоту света, обеспечивающую контрастное освещение. Установка качественных новых ксеноновых ламп взамен выгоревших штатных вернет водителю уверенность за рулем в условиях плохого освещения и в темное время суток.

Все запчасти серии Bosch ECO отличает упаковка светло-серого цвета. На коробках ламп крупным контрастным шрифтом выделены данные о применении, облегчающие поиск нужной продукции в экспозиции магазина. В серию Bosch ECO входят лампы с самыми распространенными типами цоколей и разъемов. Кроме новых ксеноновых ламп, в линейку входят популярные галогенные лампы H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4 и другие.