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Кошка ворвалась в прямой эфир телеканала в самый неудобный момент

30.04.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корреспондент азербайджанского телеканала ATV вышел в прямой эфир из дома, но не подумал о том, что рядом находится его кошка. В итоге та ворвалась в трансляцию в самый неудачный момент. Сорвать эфир ей не удалось, но выглядело это забавно: просто взгляните сами!

 
 
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