Кошка ворвалась в прямой эфир телеканала в самый неудобный момент

Источник материала: Tut.by

Корреспондент азербайджанского телеканала ATV вышел в прямой эфир из дома, но не подумал о том, что рядом находится его кошка. В итоге та ворвалась в трансляцию в самый неудачный момент. Сорвать эфир ей не удалось, но выглядело это забавно: просто взгляните сами!