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Кошка ворвалась в прямой эфир телеканала в самый неудобный момент
Источник материала: Tut.by
Корреспондент азербайджанского телеканала ATV вышел в прямой эфир из дома, но не подумал о том, что рядом находится его кошка. В итоге та ворвалась в трансляцию в самый неудачный момент. Сорвать эфир ей не удалось, но выглядело это забавно: просто взгляните сами!
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Она определенно дала зрителям себя оценить.
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