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Депутат: заочное обучение на текущий момент надо перевести полностью на дистанционное
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе
Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию культуре и науке:
Но важный приоритет, если брать с позиции образовательного процесса, я вижу, прежде всего, – актуализация материалов. Сегодня мы даём возможность доступа к репозитариям библиотек, сегодня возможность выкладывать всю учебно-методическую программную документацию в Интернете и оперативно вносить туда изменения. Наверное, отпадает такое требование, которое предъявляют сегодня в системе образования, как количество учебников, учебных пособий на одного учащегося. Автоматически этот вопрос решается в той или иной степени. Но говоря о сегодняшней ситуации, особенно – в системе высшего образования, я думаю, те университеты, которые уже создали свои образовательные платформы, они имеют возможность в полной мере говорить о переходе. Но мы должны сказать, как это правильно сегодня у нас всё с законодательной точки зрения. Если говорить о действующем кодексе образования, то дистанционная форма – это у нас вид заочной формы обучения. Поэтому сопоставлять надо, как бы, заочную форму обучения и дистанционную сегодня. Но, исходя из тех реалий, которые мы имеем, наверное, весь мир подтолкнул нас к тому, что мы сегодня должны говорить не только о дистанционном обучении, но и о дистанционных образовательных технологиях. В первую очередь, для очной формы обучения. Не говоря уже о заочной, которую на сегодняшний, текущий момент, конечно, надо перевести полностью дистанционно. Исходя из эпидемиологической ситуации, которая складывается.
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». Образовательные платформы университетов –...
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