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Уснул после ночной смены: СК завершил расследование столкновения маршрутки и Renault под Молодечно

30.04.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи установили обстоятельства аварии в Молодечненском районе, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

Напомним, происшествие случилось утром 26 ноября 2019 года. 20-летний водитель Renault двигался по трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. На 62-м километре дороги он выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус Mercedes, который перевозил 13 пассажиров.

В результате ДТП водитель Mercedes, два его пассажира, а также пассажир Renault, получили тяжкие телесные повреждения. Еще двоим пассажирам маршрутки причинены менее тяжкие травмы.


Фото: СК

В ходе следствия выяснилось, что водитель Renault находился за рулем в утомленном состоянии. Он окончил работу в ночную смену и надлежащим образом не отдыхал. Согласно материалам уголовного дела, во время управления мужчина уснул за рулем. Водитель маршрутки не располагал технической возможностью предотвратить столкновение с легковушкой с момента выезда последней в его полосу движения.

Следователи предъявили водителю Renault обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений). В ходе допроса в качестве обвиняемого он вину признал полностью. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Фото: СК

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии пострадали шестеро: четыре человека получили тяжелые травмы, еще два - менее тяжкие.
 
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