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Уснул после ночной смены: СК завершил расследование столкновения маршрутки и Renault под Молодечно
Источник материала: Tut.by
Следователи установили обстоятельства аварии в Молодечненском районе, в которой пострадали шесть человек. Об этом
Напомним,
В результате ДТП водитель Mercedes, два его пассажира, а также пассажир Renault, получили тяжкие телесные повреждения. Еще двоим пассажирам маршрутки причинены менее тяжкие травмы.
В ходе следствия выяснилось, что водитель Renault находился за рулем в утомленном состоянии. Он окончил работу в ночную смену и надлежащим образом не отдыхал. Согласно материалам уголовного дела, во время управления мужчина уснул за рулем. Водитель маршрутки не располагал технической возможностью предотвратить столкновение с легковушкой с момента выезда последней в его полосу движения.
Следователи предъявили водителю Renault обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений). В ходе допроса в качестве обвиняемого он вину признал полностью. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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В аварии пострадали шестеро: четыре человека получили тяжелые травмы, еще два - менее тяжкие.
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