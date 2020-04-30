От всего сердца поздравляем вас с Первомайским праздником труда и весны! Эта красная дата на календаре – повод еще раз низко поклониться человеку-труженику.

Все блага на земле, все материальные и духовные ценности созданы созидательным трудом, разумом, талантом и усердием людей. И во всех производственных, культурных, интеллектуальных достижениях нашего района – и ваш каждодневный самоотверженный труд, дорогие земляки.

В этот праздничный день глубокая признательность труженикам района за старания и трудолюбие, за достойный вклад в развитие и процветание родного края. Особая благодарность тем, кто сегодня несмотря ни на какие преграды, самоотверженно несет вахту у постели больного, кто вышел в поле, чтобы вовремя посеять хлеб, кто трудится на транспорте, за прилавками магазинов, в связи, на почте, в учреждениях – везде, где обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения.

Искренняя благодарность ветеранам труда, которые создали прочный экономический и духовный фундамент для дальнейшего социально-экономического развития нашего региона. Сердечные поздравления молодежи с надеждою на продолжение ею лучших трудовых и нравственно-патриотических традиций старших поколений, на ее молодой задор и энтузиазм, ответственное отношение в осуществлении насущных задач сегодняшнего дня.

Пусть ваш труд приносит благополучие, весомые результаты, радость и удовлетворение. Только вместе, в тесном единстве и сотрудничестве мы сможем преодолеть все трудности на своем пути и достойно справиться со всеми невзгодами.

Пусть сбываются мечты и планы! Крепкого всем здоровья, успехов, стойкости и терпения, позитивного весеннего настроения, бодрости и оптимизма! С праздником – Днем труда!

Смолевичский районный исполнительный комитет.

Смолевичский районный Совет депутатов.