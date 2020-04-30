От всего сердца  поздравляем вас с  Первомайским праздником труда и весны! Эта красная дата на календаре – повод еще раз низко поклониться человеку-труженику.

Все блага на земле, все материальные и духовные ценности созданы   созидательным трудом, разумом, талантом и усердием людей.   И во всех  производственных,  культурных, интеллектуальных достижениях нашего района –  и ваш каждодневный самоотверженный труд, дорогие земляки.

В этот праздничный день глубокая  признательность  труженикам района  за старания и трудолюбие, за достойный вклад в развитие  и  процветание родного края. Особая благодарность  тем, кто сегодня несмотря ни на какие преграды, самоотверженно несет вахту у постели больного, кто вышел в поле, чтобы вовремя посеять хлеб, кто трудится на транспорте, за прилавками магазинов, в связи, на почте, в учреждениях – везде, где обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения.

Искренняя благодарность ветеранам труда, которые создали прочный экономический и духовный фундамент для дальнейшего социально-экономического развития нашего региона.  Сердечные поздравления молодежи с надеждою на продолжение  ею лучших  трудовых и нравственно-патриотических традиций старших поколений,  на ее молодой задор и энтузиазм, ответственное отношение  в осуществлении насущных задач  сегодняшнего дня.

Пусть ваш труд приносит благополучие,  весомые результаты,  радость и удовлетворение.  Только вместе, в тесном единстве и сотрудничестве мы сможем преодолеть  все трудности на своем пути и достойно справиться со всеми невзгодами.

 Пусть сбываются мечты и планы! Крепкого всем здоровья, успехов,  стойкости и терпения,  позитивного весеннего настроения, бодрости и оптимизма! С праздником – Днем труда!

Смолевичский районный исполнительный комитет.

Смолевичский районный Совет депутатов.