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На ГАЗель Next впервые появилась подушка безопасности. Пока что для водителя

30.04.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпускаемые на Горьковском автозаводе малотоннажники наконец-то получили подушку безопасности водителя, которой стали комплектоваться отдельные версии Next.


До конца года водительская подушка безопасности войдет в список стандартного оснащения всех модификаций Next. Кроме того, у ГАЗели в скором времени появится второй фронтальный «эйрбег» — для пассажиров переднего ряда, но это будет платная опция.


Улучшить пассивную безопасность коммерческой модели призваны также новые ремни безопасности с преднатяжителями, измененная конструкция рулевого управления и форма передней панели и прочие усовершенствования.

Выпуск Next с водительской подушкой безопасности уже начался, но сроки начала продаж и стоимость таких машин пока не называются.

 
 
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Выпускаемые на Горьковском автозаводе малотоннажники наконец-то получили подушку безопасности водителя, которой стали комплектоваться отдельные версии Next
 
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