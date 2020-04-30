На ГАЗель Next впервые появилась подушка безопасности. Пока что для водителя

Источник материала: Tut.by

Выпускаемые на Горьковском автозаводе малотоннажники наконец-то получили подушку безопасности водителя, которой стали комплектоваться отдельные версии Next.





До конца года водительская подушка безопасности войдет в список стандартного оснащения всех модификаций Next. Кроме того, у ГАЗели в скором времени появится второй фронтальный «эйрбег» — для пассажиров переднего ряда, но это будет платная опция.





Улучшить пассивную безопасность коммерческой модели призваны также новые ремни безопасности с преднатяжителями, измененная конструкция рулевого управления и форма передней панели и прочие усовершенствования.

Выпуск Next с водительской подушкой безопасности уже начался, но сроки начала продаж и стоимость таких машин пока не называются.