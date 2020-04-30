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Показываем, как сейчас выглядит пл. Ленина в Бресте, на которую вернулись шаровидные туи
30.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 29 апреля 2020 года на пл. Ленина, вероятно, в преддверии первомая,
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Вчера, 29 апреля 2020 года на пл. Ленина, вероятно, в преддверии первомая, который между тем отменили из-за пандемии,.... появились шаровидные туи. Они были здесь...
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