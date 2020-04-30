Показываем, как сейчас выглядит пл. Ленина в Бресте, на которую вернулись шаровидные туи

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 29 апреля 2020 года на пл. Ленина, вероятно, в преддверии первомая, который между тем отменили из-за пандемии,.... появились шаровидные туи . Они были здесь установлены в прошлом году, но потом их убрали из-за боязни морозов, который впрочем, так и не было. Смотрите, как площадь Ленина преобразилась и похорошела.































































