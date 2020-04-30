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Женщина узнала о своей беременности незадолго до родов благодаря синему унитазу

30.04.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина узнала о своей беременности незадолго до родов благодаря синему унитазу

Кейтлин Брэдли из Буффало (США) узнала, что находится на седьмом месяце беременности, заметив изменение цвета у сиденья унитаза. Оно стало синим. Историю рассказывает The Independent.

Кейтлин удивилась, заметив изменение цвета у сиденья унитаза. Женщина начала искать объяснение в Сети. Некоторые источники подсказывали, что подобное может быть при беременности. Необычный эффект получался из-за гормональных изменений, а также содержащегося в поту больных хромгидрозом пигмента липофусцина.

Но американка сомневалась, что может быть беременна и купила тест, который показал положительный результат. После Кейтлин обратилась к врачу. Оказалось, она была уже на седьмом месяце беременности.

Роды ожидаются 20 июня.

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Кейтлин Брэдли из Буффало (США) узнала, что находится на седьмом месяце беременности, заметив изменение цвета у сиденья унитаза. Оно стало синим. Историю...
 
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