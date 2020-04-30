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В Беларуси зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев COVID-19
30.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На 30 апреля в Беларуси зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19,
Выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 89 пациентов
Число зараженных составляет 7,9% от количества проведенных тестов. Всего проведено 176 625 тестов.
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На 30 апреля в Беларуси зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19, сообщает Минздрав. Выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз...
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