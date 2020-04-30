Президент Узбекистана попросил силовиков вежливо общаться с гражданами

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников органов внутренних дел и Нацгвардии вежливого отношения к населению





«Сотрудники [ГУБДД] и в целом сотрудники МВД, Национальной гвардии… Знаю, они тоже устали, но к этому вопросу [отмены карантинных мероприятий в связи с пандемией корнавируса - прим. БП] нужно подходить грамотно, исходя из ситуации. С каждым человеком нужно общаться на „вы“.





nuz.uz Чтобы мы постепенно вышли из этого карантина, от вас тоже требуется культурное отношение к ним. Конечно, в основе требований должна быть культура. Не переходя на личности людей, нужно усилить разъяснительные работы и повысить культуру», — цитирует главу Узбекистана







