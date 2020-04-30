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Президент Узбекистана попросил силовиков вежливо общаться с гражданами
Источник материала: Партизан
Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников органов внутренних дел и Нацгвардии Узбекистана вежливого отношения к населению
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников органов внутренних дел и Нацгвардии вежливого отношения к населению
«Сотрудники [ГУБДД] и в целом сотрудники МВД, Национальной гвардии… Знаю, они тоже устали, но к этому вопросу [отмены карантинных мероприятий в связи с пандемией корнавируса - прим. БП] нужно подходить грамотно, исходя из ситуации. С каждым человеком нужно общаться на „вы“.
Чтобы мы постепенно вышли из этого карантина, от вас тоже требуется культурное отношение к ним. Конечно, в основе требований должна быть культура. Не переходя на личности людей, нужно усилить разъяснительные работы и повысить культуру», — цитирует главу Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников органов внутренних дел и Нацгвардии Узбекистана вежливого отношения к населению
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