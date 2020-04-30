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Первомай в Горках – Фоторетроспектива

30.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Массовых мероприятий на 1 мая в Горках не будет — скопления людей нежелательны в нынешней эпидемиологической ситуации. Предлагаем вспомнить, как отмечали Первомай в прошлые годы.

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Первомай в Горках – Фоторетроспектива

 

Фото — Михаил Левцов

 

Первомайские фоторепортажи прошлых лет:

2015

2016

2017

2018

2019


 
Теги: Гомель
 
 
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  Массовых мероприятий на 1 мая в Горках не будет — скопления людей нежелательны в нынешней эпидемиологической ситуации. Предлагаем вспомнить, как отмечали...
 
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