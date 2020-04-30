|
Первомай в Горках – Фоторетроспектива
30.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Массовых мероприятий на 1 мая в Горках не будет — скопления людей нежелательны в нынешней эпидемиологической ситуации. Предлагаем вспомнить, как отмечали Первомай в прошлые годы.
Фото — Михаил Левцов
Первомайские фоторепортажи прошлых лет:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовых мероприятий на 1 мая в Горках не будет — скопления людей нежелательны в нынешней эпидемиологической ситуации. Предлагаем вспомнить, как отмечали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)