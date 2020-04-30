Снят запрет на посещение лесов в Горецком районе

Источник материала: Горецкий вестник

В связи с установившимися благоприятными погодными условиями, на основании постояннодействующего решения Горецкого районного исполнительного комитета от 20 июля 2018 г. № 21-26 «О запретах на территории лесного фонда» Горецкий районный исполнительный комитет информирует, что со 2 мая снимается запрет на посещение лесов в нашем районе.

Гражданам разрешено находиться в лесах, не запрещен и въезд транспортных средств.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Горецком райисполкоме