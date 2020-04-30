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Снят запрет на посещение лесов в Горецком районе
30.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В связи с установившимися благоприятными погодными условиями, на основании постояннодействующего решения Горецкого районного исполнительного комитета от 20 июля 2018 г. № 21-26 «О запретах на территории лесного фонда» Горецкий районный исполнительный комитет информирует, что со 2 мая снимается запрет на посещение лесов в нашем районе.
Гражданам разрешено находиться в лесах, не запрещен и въезд транспортных средств.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Горецком райисполкоме
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В связи с установившимися благоприятными погодными условиями, на основании постояннодействующего решения Горецкого районного исполнительного комитета от 20...
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