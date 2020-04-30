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Минобразования: «Все подходы, связанные с применением, масштабированием лучших, наиболее интересных практик, разработок будут расширяться»
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
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Минобразования: «Все подходы, связанные с применением, масштабированием лучших, наиболее интересных практик, разработок будут расширяться»
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». «Элементы шоу должны там присутствовать»....
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