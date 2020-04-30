Обвалом завершился апрель для доллара и евро

За апрель валютная корзина подешевела на 3,16%. Евро и доллар обвалились до минимума за 1,5 месяца





Курс доллара упал на 0,0218 BYN до 2,4143 BYN/USD. Доллар сегодня подешевел уже четвёртый раз подряд на общую сумму 0,0806 BYN до минимума за 44 дня.





Курс евро рухнул сразу на 0,0241 BYN до 2,6261 BYN/EUR и оказался на минимуме за 48 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0122 BYN до 3,3188 BYN/100 RUB. Рубль РФ подорожал уже пятый раз подряд. За это время его курс подскочил на 0,0729 BYN до максимума за 15 дней.





Итоги апреля 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось очень сильно укрепиться к евро и доллару по итогам месяца. Лишь российский рубль вырвался из цепких лап белорусской валюты и немного подорожал:





курс доллара обвалился на 17 копеек (−6,63%);

курс евро рухнул почти на 22 копейки (−7,68%);

сотня российских рублей подорожала на 2,8 копейки (+0,84%);









Центробанк России

Российский рубль продолжил дорожать к доллару и евро на торгах Московской биржи. Это позволило Банку России сразу на 96 копеек понизить официальный курс доллара на завтра до 72,7263 — минимума за полтора месяца.





Официальный курс евро на завтра упал на 93 копейки до 79,1189 российских рублей. Евро впервые с 10 марта оказался ниже уровня 80,00 RUB/EUR.





Итоги апреля на валютном рынке РФ

Российский рубль значительно укрепился и к доллару, и к евро:





курс доллара за месяц обвалился на 5 рублей (−6,44%);

курс евро рухнул на 6,62 рубля (−7,72%).