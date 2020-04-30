|
Сезон фонтанов открылся в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Фонтаны начали работать в Минске 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Всего в этом году в столице будут работать 35 фонтанов, из них два – новых.
Работать они будут до осени. Те, кто планирует прогулки и фотосессии, могут
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонтаны начали работать в Минске 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Всего в этом году в столице будут работать 35 фонтанов, из них два –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)