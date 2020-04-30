Сезон фонтанов открылся в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Фонтаны начали работать в Минске 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Всего в этом году в столице будут работать 35 фонтанов, из них два – новых.

Работать они будут до осени. Те, кто планирует прогулки и фотосессии, могут посмотреть подробный график работы фонтанов по будним и выходным дням на сайте «Минскзеленстроя».

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