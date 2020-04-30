Сердечно поздравляю вас с Праздником труда!

Первомай является для нас символом мира, социальной справедливости, единения людей всех профессий.

Минщина славится своими замечательными трудовыми инициативами, мастерами и специалистами. С каждым годом краше становятся города и села, развивается экономика и укрепляется социальная сфера — все это заслуга каждого жителя области, результат ежедневной кропотливой работы.

По многолетней традиции мы славим ветеранов, трудовой подвиг которых заложил основы нашей сегодняшней жизни. Чествуем всех, кто строит ее прекрасное будущее.

Дорогие друзья, желаю, чтобы труд приносил вам только радость и служил благосостоянию ваших семей.

Крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия вам и вашим близким!

Председатель Минского областного

объединения профсоюзов Виктор Тадеушевич Малиновский