«Мы не на золотых горах сидим». Арендаторы «Горизонта» собрали подписи и просят помочь с арендой

Источник материала: Tut.by

В бывших цехах «Горизонта» на Куйбышева уже давно располагаются коворкинги, креативное пространство, квест-румы. У предпринимателей, занявших заводские пространства, сейчас сильно упали выручки. Они просят владельцев помещений снизить аренду, дать отсрочку и рассрочку платежа. Люди подписали очередное коллективное обращение, которое направят и в Администрацию президента. Что говорят предприниматели об этой непростой ситуации — в материале TUT.BY.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Около 40 арендаторов из нескольких заводских корпусов (6, 7, 8) «Горизонта» на Куйбышева собрались в среду, 29 апреля, в холле «Горизонта». В помещениях расположились квест-румы, студии танцев, шоу-румы, фотостудии, мастерские, коворкинг, а также известное креативное пространство «Корпус».

Предприниматели обсудили проблемы, рассказали об очередном коллективном обращении по вопросам аренды. Хотели они и пообщаться с представителем арендодателя «Горизонт-Белинвест-Девелопер», но он на встречу не пришел.

Корпуса принадлежат государственно-негосударственному ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер», где 51% — это доля управляющей компании холдинга «Горизонт», а 49% — Белинвестбанка. Уже через дорогу зданием с офисами, пабами и прочим, которое соединяется переходом, владеет ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». И арендные ставки там ниже.

Чего хотят предприниматели?



Фото предоставлено предпринимателями

По словам арендаторов, последний месяц они находятся в критическом состоянии. Выручка упала более чем на 90%. Некоторые (школы танцев, фотостудии) уже закрыли свои заведения. Арендная ставка здесь привязана к курсу евро.

Арендаторы просили «Горизонт-Белинвест-Девелопер» предоставить арендные каникулы на два месяца. Письмо подписало более 30 человек. На это коллективное обращение ответил начальник отдела инвестиционного развития и финансов «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Александр Стахевич. В арендных каникулах отказали, предложили оплатить аренду за апрель и май 2020 года по фиксированному курсу — 2,4675 рубля за евро.

Предпринимателей это не устроило. После опубликованного указа президента «О поддержке экономики» предприниматели написали новое обращение и просят:

1. Предоставить отсрочку по платежам до 30 сентября 2020 года.

2. Предоставить рассрочку до 31 декабря 2020 года.

3. Снизить размер арендной платы до минимально возможной с учетом нормы рентабельности, а также предоставленных в связи с указом условий.

Письмо направили арендодателю, Мингорисполкому, Министерству промышленности, Администрации президента.



Снимок сделан в квесте «Меч короля Артура». Фотография предоставлена GameRoom

«У нас форс-мажорные обстоятельства, из-за которых нет клиентов»

Объясним, сколько тут стоит аренда. «Квадрат» в бывшем заводском помещении сдают за 6 евро. Например, за один месяц помещение на 621 «квадрат» обходится в 3700 евро, плюс 5 тысяч рублей — коммунальные платежи. Сейчас ставку хотят поднять до 7 евро «за квадрат».

Предприниматели привязаны к месту, так как вложили крупные суммы в ремонт. Говорят, что даже в общие туалеты сами закупают туалетную бумагу и сушилки.

— Еще пять лет назад здание завода представляло из себя жалкое зрелище. Старое здание, страшные коридоры, туалеты — дыры в полу. Редкие арендаторы нашли здесь себе место и начали его облагораживать. Сегодня это многофункциональное креативное пространство, — рассказал на встрече предприниматель Юрий Алейник. У него в «Горизонте» игровое пространство.



Игровое пространство «Кувалда» на Куйбышева, 22. Фото: TAM.BY

В этой истории есть несколько нюансов. Третий пункт, о котором просят арендаторы — о снижении аренды, — в указе носит рекомендательный характер.

— Мы здесь не на золотых горах сидим, — говорит предприниматель Павел, который арендует 600 «квадратов». Выручка у него упала на 95%.

Павел объясняет: без снижения стоимости аренды, а только с отсрочкой платежа до сентября и рассрочкой до декабря, ему все равно придется платить полноценную аренду при нулевой выручке.

— Как они хотят, чтобы я это сделал? Аренда — наша огромная часть затрат. Прибыль у нас не такая огромная, чтобы мы могли 2−3 года безоблачно жить и платить всем сотрудникам. И вернуть за три месяца (после отсрочки. — Прим. TUT.BY) деньги за полноценную аренду просто невозможно.

Оперативный комментарий у арендодателя, компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер», нам получить пока не удалось.