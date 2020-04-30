В рамках еженедельных прямых линий 2 мая состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Волковысского райисполкома Дмитрием Ивановичем Захарчуком. Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.
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2 мая Дмитрий Захарчук проведет прямую линию
30.04.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В рамках еженедельных прямых линий 2 мая состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Волковысского райисполкома Дмитрием Ивановичем Захарчуком. Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.
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В рамках еженедельных прямых линий 2 мая состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Волковысского...
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