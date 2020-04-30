ЮНИСЕФ в Беларуси призывает бизнес и граждан собрать 1,5 миллиона долларов для помощи медикам

Источник материала: Ежедневник

Доктор Рашед Сарвар обратился с открытым письмом к белорусскому бизнес-сообществу и всем жителям страны, чтобы вместе собрать 1,5 миллиона долларов для белорусских медиков и людей с COVID-19.

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, доктор Рашед Сарвар отметил, что за годы своей работы ему довелось побывать в том числе в горячих точках, однако более сложного международного кризиса, который бы потряс весь мир, он не помнит.

«У нашей команды есть уникальная возможность покупки и доставки в Беларусь крупнейшей партии медицинского оборудования и материалов, которую мы можем организовать в сотрудничестве с глобальным логистическим хабом ЮНИСЕФ в Копенгагене (Дания). Мы — единственная международная организация на территории Беларуси, обладающая такими логистическими возможностями и 75-летним опытом работы в экстренных ситуациях по всему миру. Весь груз будет передан Правительству Беларуси для дальнейшей доставки в учреждения здравоохранения, образования и соцзащиты. Часть оборудования будет приобретена нами у белорусских производителей», — говорится в письме представителя ЮНИСЕФ.

Он подчеркнул, что из-за особого статуса в рамках системы ООН ЮНИСЕФ освобожден от уплаты налогов и таможенных сборов при ввозе грузов в Беларусь. Кроме того, фонд уже 25 лет работает напрямую с Правительством, что позволит избежать задержек при доставке и легализации международной экстренной помощи внутри страны.

«В течение шести недель мы можем транспортировать несколькими отгрузками более 1,5 млн литров антисептика и средств личной гигиены, более 100 тысяч тест-систем, приборы дистанционного измерения температуры, гигиенические наборы для нуждающихся, средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и многое другое.

По нашим оценкам, помощи ЮНИСЕФ хватит на четыре месяца бесперебойной работы белорусских больниц. Для того чтобы организовать приобретение и доставку груза, нашей команде необходимы 1,5 миллиона долларов США. Все эти деньги пойдут исключительно на закупку и доставку. Наша организация ничего не зарабатывает на этом. Мы гарантируем предоставление публичной отчетности за все потраченные средства», — заверил Рашед Сарвар.

Он также выразил готовность дополнительно обсудить централизованные закупки оборудования для организации дистанционного обучения в школах и специальных детских учреждениях Беларуси.

Как добавил представитель фонда, ЮНИСЕФ также готов оказать экспертную поддержку в создании национальной системы дистанционного обучения в рамках сотрудничества частного бизнеса с Правительством Беларуси.