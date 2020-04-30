Овечкин признан лучшим левым нападающим в NHL за 53 года

Источник материала: ОНТ

Капитан клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин был признан лучшим левым нападающим за 53 года. Об этом информирует официальный сайт NHL.

Для определения 16 лучших игроков на позиции левого нападающего провели голосование среди авторов NHL.com. В итоге 12 из 13 экспертов отдали первое место Овечкину.

Вторым в рейтинге стал Люк Робитайл, а замкнул тройку Брендан Шенахан.

12-е место в списке лучших левых нападающих по версии NHL.com занял одноклубник и соотечественник Овечкина – Илья Ковальчук.

Ранее сообщалось , что Овечкин был признан лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги по версии телезрителей. За карьеру в NHL Александр провел 1152 игры и забросил 706 шайб.

Фото: NHL.com

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