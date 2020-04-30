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Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

30.04.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 75-летию Великой Победы посвящается. Гродненская региональная таможня подготовила видео, где сотрудники, школьники и студенты специальности «Таможенное дело» исполнили легендарную песню «День Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Куплеты любимой всеми песни символично прозвучали на рубежах нашего суверенного государства – в пунктах пропуска «Брузги», «Бенякони» и «Берестовица». В ролике использовали и хронику парада 1945-го.

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Таким образом, гродненские таможенники присоединились к челленджу «Голоса Победы». Интернет-эстафету запустили в регионе еще в начале апреля, ее поддержали как организации, так и сами жители: исполняют строки песни, записывают на мобильный телефон, выкладывают в соцсети и передают эстафету дальше.

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Все это помогает создать особое праздничное настроение в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной.

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Новости Беларуси. 75-летию Великой Победы посвящается. Гродненская региональная таможня подготовила видео, где сотрудники, школьники и студенты специальности...
 
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