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Союзные парламентарии проведут видеомост к 75-летию Победы

30.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Союзные парламентарии проведут видеомост к 75-летию Победы

Парламентское собрание Союза Беларуси и России 7 мая проведет видеоконференцию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеомост свяжет Минск, Москву, Краснодар и Псков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

Видеоконференция будет посвящена военно-историческим аспектам Великой Отечественной войны, а также социальному, культурному и духовному значению Великой Победы. «Планируется обсудить следующие темы: историческая память о героических подвигах советского солдата в годы Великой Отечественной войны как неотъемлемая часть будущего народов Беларуси и России; отношение современной молодежи к событиям и итогам Великой Отечественной войны; важность привлечения молодых людей к сохранению достоверной исторической памяти и ее дальнейшей передачи от поколения к поколению; сохранение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и противодействие фальсификации истории; международный историко-патриотический проект «Цифровая звезда» по оцифровке памятных мест и захоронений времен Великой Отечественной войны; история родного края в период Великой Отечественной войны; проблемы сохранения объективной информации и памяти о событиях Великой Отечественной войны», — проинформировали в пресс-службе.

Участниками видеомоста в Минске станут председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак, член этой же парламентской комиссии Павел Михалюк, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Павел Лукьянов, его заместитель Егор Макаревич. В студиях в Москве, Краснодаре и Пскове соберутся российские парламентарии и молодежные активисты. Планируются также подключения членов Молодежной палаты при Парламентском собрании из других городов Беларуси и России: Витебска, Гродно, Могилева, Хойников, Смоленска, Калининграда, Брянска.

https://www.belta.by/

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Парламентское собрание Союза Беларуси и России 7 мая проведет видеоконференцию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеомост свяжет...
 
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