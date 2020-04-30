У белорусского киберспорта появилась собственная ассоциация

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский киберспорт сделал еще один важный шаг на пути к официальному признанию: 17 апреля 2020 года состоялась государственная регистрация Белорусской ассоциации компьютерного спорта (БАКС). Инициатором ее создания выступила компания А1.

Ассоциация создана в интересах развития и популяризации компьютерного спорта в Республике Беларусь и придания ему массового характера.

Членами БАКС, помимо А1, являются видеосервис VOKA и Белорусская федерация компьютерного спорта. В перспективе ожидается вступление в ассоциацию новых членов (в этом качестве могут выступать только юридические лица).

«Главное, ради чего мы выступили с инициативой создания ассоциации, – это возможность начать процедуру признания киберспорта официальным видом спорта в Беларуси. Теперь от имени Белорусской ассоциации компьютерного спорта мы можем выступить с соответствующей заявкой. Мы рассчитываем на активную поддержку ассоциации и ее целей со стороны всех организаций, всерьез заинтересованных в развитии белорусского киберспорта – в первую очередь, уже существующих команд, а также компаний, которые верят в его потенциал и готовы к активным действиям», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Среди других целей Белорусской ассоциации компьютерного спорта – привлечение инвестиций в развитие белорусского киберспорта, координация деятельности ее участников и др.