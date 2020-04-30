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«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сезон открыт. Накануне майских праздников традиционно включили все фонтаны в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно это событие сопровождала большая концертная программа, которая собирала сотни горожан. В 2020-м впервые за долгие годы фонтаны включили, как говорится, без свидетелей. Но произошедшие изменения не остались незамеченными.
Евгения Желдак, жительница Гомеля:
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Новости Беларуси. Сезон открыт. Накануне майских праздников традиционно включили все фонтаны в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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