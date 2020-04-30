«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон открыт. Накануне майских праздников традиционно включили все фонтаны в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.













Обычно это событие сопровождала большая концертная программа, которая собирала сотни горожан. В 2020-м впервые за долгие годы фонтаны включили, как говорится, без свидетелей. Но произошедшие изменения не остались незамеченными.





Евгения Желдак, жительница Гомеля:

Наш город украсили. Повесили флажки, включили фонтаны. Сразу чувствуется, что пришла весна, потеплело. Хочется радоваться, веселиться.