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«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле

30.04.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон открыт. Накануне майских праздников традиционно включили все фонтаны в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле

Обычно это событие сопровождала большая концертная программа, которая собирала сотни горожан. В 2020-м впервые за долгие годы фонтаны включили, как говорится, без свидетелей. Но произошедшие изменения не остались незамеченными.

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле

Евгения Желдак, жительница Гомеля:
Наш город украсили. Повесили флажки, включили фонтаны. Сразу чувствуется, что пришла весна, потеплело. Хочется радоваться, веселиться.

Люди в материале: Евгения Желдак

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Сезон открыт. Накануне майских праздников традиционно включили все фонтаны в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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