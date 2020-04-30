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Бразильский футболист погиб во время запуска воздушного змея
Источник материала: ОНТ
21-летний футболист Кайо Фелипе Сантос Силва погиб во время запуска воздушного змея. О трагедии
Мужчина запускал змея, который запутался в линии электропередач. Спортсмен получил удар током и скончался на месте.
Погибший был игроком бразильского клуба «Индепенденте де Лимейра». Кайо Фелипе Сантос Силва провел за команду 22 игры и отметился шестью забитыми мячами.
Команда «Индепенденте» принесла соболезнование родным и близким футболиста в соцсетях.
Фото: Facebook / Independente Futebol Clube - Galo de Limeira
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21-летний футболист Кайо Фелипе Сантос Силва погиб во время запуска воздушного змея. О трагедии сообщает The Sun. Мужчина запускал змея, который запутался в линии...
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