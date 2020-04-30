Бразильский футболист погиб во время запуска воздушного змея

Источник материала: ОНТ

21-летний футболист Кайо Фелипе Сантос Силва погиб во время запуска воздушного змея. О трагедии сообщает The Sun.

Мужчина запускал змея, который запутался в линии электропередач. Спортсмен получил удар током и скончался на месте.

Погибший был игроком бразильского клуба «Индепенденте де Лимейра». Кайо Фелипе Сантос Силва провел за команду 22 игры и отметился шестью забитыми мячами.

Команда «Индепенденте» принесла соболезнование родным и близким футболиста в соцсетях.

Фото: Facebook / Independente Futebol Clube - Galo de Limeira

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