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В Гродно депутаты закупили для врачей поливитамины и препараты для укрепления здоровья
Источник материала: ОНТГродно депутаты закупили для врачей поливитамины и препараты для укрепления здоровья" class="one-news__figure-img">
Во всех уголках Беларуси врачи получают помощь от неравнодушных людей и организаций. В Гродно спасибо медикам сегодня сказали депутаты Палаты представителей.
Парламентарии закупили для врачей поливитамины и препараты для укрепления здоровья. Помощь доставили в Гродненскую областную инфекционную больницу. Коллектив там большой – почти 240 человек. Витаминов хватит каждому сотруднику на стандартный курс профилактического лечения – десять дней.
На этом марафон добра не заканчивается. На следующей неделе от Белорусского союза женщин врачи Гродненской области получат бытовую технику – холодильники, чайники, микроволновые печи.
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Во всех уголках Беларуси врачи получают помощь от неравнодушных людей и организаций. В Гродно спасибо медикам сегодня сказали депутаты Палаты представителей....
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