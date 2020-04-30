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В Гродно депутаты закупили для врачей поливитамины и препараты для укрепления здоровья

30.04.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно депутаты закупили для врачей поливитамины и препараты для укрепления здоровьяГродно депутаты закупили для врачей поливитамины и препараты для укрепления здоровья" class="one-news__figure-img">

Во всех уголках Беларуси врачи получают помощь от неравнодушных людей и организаций. В Гродно спасибо медикам сегодня сказали депутаты Палаты представителей.

Парламентарии закупили для врачей поливитамины и препараты для укрепления здоровья. Помощь доставили в Гродненскую областную инфекционную больницу. Коллектив там большой – почти 240 человек. Витаминов хватит каждому сотруднику на стандартный курс профилактического лечения – десять дней.

На этом марафон добра не заканчивается. На следующей неделе от Белорусского союза женщин врачи Гродненской области получат бытовую технику – холодильники, чайники, микроволновые печи. 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Во всех уголках Беларуси врачи получают помощь от неравнодушных людей и организаций. В Гродно спасибо медикам сегодня сказали депутаты Палаты представителей....
 
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