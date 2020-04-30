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Приём граждан в формате “прямой линии” проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.
30.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 апреля 2020 16:00 783
Приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.
30 апреля и 7 мая 2020 года с 14.00 до 15.00 депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Солигорскому городскому избирательному округу № 68 Андрей Николаевич СТРУНЕВСКИЙ проведет прием граждан в формате “прямой телефонной линии”.
Задать интересующие вопросы вы можете по телефону 22 67 01.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 апреля 2020 16:00 783 Приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты...
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