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Приём граждан в формате “прямой линии” проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

30.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


21 апреля 2020 16:00 783

Приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

Автор: Эдуард Кидяев.

30 апреля и 7 мая 2020 года с 14.00 до 15.00 депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Солигорскому городскому избирательному округу № 68  Андрей Николаевич СТРУНЕВСКИЙ проведет прием граждан в формате “прямой телефонной линии”.

Приём граждан в формате “прямой линии” проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

Задать интересующие вопросы вы можете по телефону 22 67 01.

Приём граждан в формате “прямой линии” проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

Источник: сайт Солигорского РИК.

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21 апреля 2020 16:00 783 Приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты...
 
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