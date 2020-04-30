«Добьюсь еще большего привеса». Светлана Стальмакова всю жизнь работает в животноводстве

Источник материала: Горецкий вестник

Оператор по выращиванию КРС Светлана Стальмакова из МТФ «Дубовый угол» ОАО «Маслаки» стала лучшей в районе по получению среднесуточных привесов КРС до 6-месячного возраста. Ее питомцы прибавляют в весе по 717 грамм в сутки. Недавно женщина отметила свой 60-летний юбилей.







Уже пять лет Светлана Владимировна на пенсии, но душой прикипела к телятам. Когда 5 месяцев назад ей предложили взять под опеку 92 малыша, с радостью согласилась. Сегодня на ее попечении 115 телят. В 7 утра она уже разогревает воду. Выпаивает подопечных молочком. Наполняет кормушки кормом. Меняет подстилку. Внимательно следит за состоянием здоровья телят, замечая малейшие недомогания. В сарае, где находятся ее подопечные, всегда чистота и порядок.

«Очень приятно, когда твой труд замечают, но я добьюсь еще большего привеса, — говорит Светлана Владимировна. — И не только потому, что размер моей зарплаты зависит от того, насколько прибавляют в сутки мои подопечные. Это большая ответственность — ухаживать за малышами на старте их жизни. И очень хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми, правильно развивались. Это будущее нашего хозяйства».

Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила Светлане Стальмаковой награду — теплый плед. Чаплыгина поздравила ее с трудовой победой, пожелала крепкого здоровья и не останавливаться на достигнутом.

Елена Агейчик