ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Добьюсь еще большего привеса». Светлана Стальмакова всю жизнь работает в животноводстве

30.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Оператор по выращиванию КРС Светлана Стальмакова из МТФ «Дубовый угол» ОАО «Маслаки» стала лучшей в районе по получению среднесуточных привесов КРС до 6-месячного возраста. Ее питомцы прибавляют в весе по 717 грамм в сутки. Недавно женщина отметила свой 60-летний юбилей.

 

«Добьюсь еще большего привеса». Светлана Стальмакова всю жизнь работает в животноводстве

Светлана Стальмакова всю жизнь посвятила животноводству. Была оператором машинного доения в Климовичском районе. В 2012 году по просьбам детей переехала в наш край. Устроилась на молочнотоварную ферму дневным сторожем. Принимала отелы, выпаивала новорожденных телят молозивом. Фото – Михаил Левцов

 

Уже пять лет Светлана Владимировна на пенсии, но душой прикипела к телятам. Когда 5 месяцев назад ей предложили взять под опеку 92 малыша, с радостью согласилась. Сегодня на ее попечении 115 телят. В 7 утра она уже разогревает воду. Выпаивает подопечных молочком. Наполняет кормушки кормом. Меняет подстилку. Внимательно следит за состоянием здоровья телят, замечая малейшие недомогания. В сарае, где находятся ее подопечные, всегда чистота и порядок.

«Очень приятно, когда твой труд замечают, но я добьюсь еще большего привеса, — говорит Светлана Владимировна. — И не только потому, что размер моей зарплаты зависит от того, насколько прибавляют в сутки мои подопечные. Это большая ответственность — ухаживать за малышами на старте их жизни. И очень хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми, правильно развивались. Это будущее нашего хозяйства».

Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила Светлане Стальмаковой награду —  теплый плед. Чаплыгина поздравила ее с трудовой победой, пожелала  крепкого здоровья и не останавливаться на достигнутом.

Елена Агейчик


 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Оператор по выращиванию КРС Светлана Стальмакова из МТФ «Дубовый угол» ОАО «Маслаки» стала лучшей в районе по получению среднесуточных привесов КРС до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи — Солигорск.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика