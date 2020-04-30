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Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи — Солигорск.

30.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


21 апреля 2020 15:32 2658

Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи — Солигорск.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY

Белорусская железная дорога отменяет некоторые рейсы поездов региональных линий эконом-класса, следующих в том числе через станцию «Слуцк».

Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи — Солигорск.

Так, с 25 апреля по субботам не будет ходить поезд № 6531 Осиповичи — Солигорск, который отправлялся из Осиповичей в 21:30, прибывал в Слуцк в 23:26, а на конечную станцию — в 00:27.

С 26 апреля по воскресеньям отменяется поезд № 6520 Солигорск — Осиповичи, время отправления из Солигорска которого в 3:37, прибытия в Слуцк — в 4:28, а прибытия на конечную станцию — в 6:50.

Изменения в расписании связаны с уменьшением пассажиропотока.

Источник: МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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21 апреля 2020 15:32 2658 Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи —...
 
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