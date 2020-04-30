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Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи — Солигорск.
30.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 апреля 2020 15:32 2658
Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи — Солигорск.
Белорусская железная дорога отменяет некоторые рейсы поездов региональных линий эконом-класса, следующих в том числе через станцию «Слуцк».
Так, с 25 апреля по субботам не будет ходить поезд № 6531 Осиповичи — Солигорск, который отправлялся из Осиповичей в 21:30, прибывал в Слуцк в 23:26, а на конечную станцию — в 00:27.
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©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 апреля 2020 15:32 2658 Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи —...
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