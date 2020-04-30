Отменяются некоторые поезда на маршруте Осиповичи — Солигорск.

Так, с 25 апреля по субботам не будет ходить поезд № 6531 Осиповичи — Солигорск, который отправлялся из Осиповичей в 21:30, прибывал в Слуцк в 23:26, а на конечную станцию — в 00:27.



С 26 апреля по воскресеньям отменяется поезд № 6520 Солигорск — Осиповичи, время отправления из Солигорска которого в 3:37, прибытия в Слуцк — в 4:28, а прибытия на конечную станцию — в 6:50.



Изменения в расписании связаны с уменьшением пассажиропотока.

