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Несвижский район газоснабжения информирует

30.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Согласно решению Несвижского РИК от 29.04.2020 г. № 662 О Завершении отопительного сезона и отключении систем отопления отопительный сезон в Несвижском районе завершен с 29 апреля 2020 г. В связи с этим в пунктах оплаты и ЕРИП при оплате за потребленный газ, будет действовать два тарифа – зимний и летний. Просим оплачивать апрельское потребление по двум тарифам, исходя из количества газа, потребленного до и после 29 апреля.

Например, за апрель месяц Вы потребили 60 м3 природного газа. Из них 60 м3 было потреблено до 29 апреля. Это количество газа будет оплачено с применением зимнего тарифа (в квитанции он будет указан как ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ) – 0,1205 руб/м3. С 29 апреля и до конца отчетного месяца потребление составило 20 м3, это количество газа будет оплачено с применением летнего тарифа (в квитанции он будет указан как ТЕКУЩИЙ) – 0,4213 руб/м3.

Напоминаем, что оплата апрельского потребления должна производиться с 11 по 25 мая.

По всем возникающим вопросам в процессе оплаты просим обращаться в службу учета газа по тел. 2-65-06, 162. »


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Согласно решению Несвижского РИК от 29.04.2020 г. № 662 О Завершении отопительного сезона и отключении систем отопления отопительный сезон в
 
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