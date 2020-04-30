Самоубийство? Коронавирусный пациент выпал с 5 этажа пинской больницы









Медиа-Полесье этот факт подтвердили. Проводится проверка. В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета изданиюэтот факт подтвердили. Проводится проверка.





Как стало известно журналистам, мужчина выпал с левого крыла 5 этажа. Еще недавно там было отделение травматологии, но сейчас лечат больных пневмонией, которую во всем мире считают главным признаком COVID-19.





В какое время произошло падение, точно неизвестно. По информации читателей, тело погибшего обнаружили 29 апреля на рассвете.





С учетом, что больницы у нас сейчас переполнены, там сейчас лечат только тяжелых пациентов.