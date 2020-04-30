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Самоубийство? Коронавирусный пациент выпал с 5 этажа пинской больницы

30.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пинской центральной больнице проищошло ЧП. С балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.



В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета изданию Медиа-Полесье этот факт подтвердили. Проводится проверка.

Как стало известно журналистам, мужчина выпал с левого крыла 5 этажа. Еще недавно там было отделение травматологии, но сейчас лечат больных пневмонией, которую во всем мире считают главным признаком COVID-19.

В какое время произошло падение, точно неизвестно. По информации читателей, тело погибшего обнаружили 29 апреля на рассвете.

С учетом, что больницы у нас сейчас переполнены, там сейчас лечат только тяжелых пациентов. 
 
 
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В Пинской центральной больнице проищошло ЧП. С балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.
 
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