|
Лукашенко с собачкой стал "фотогероем недели" по версии ТАСС
Источник материала: Партизан
Российское агентство ТАСС готовит подборку
На этот раз туда попал и Лукашенко - благодаря шпицу в коробке на поясе
"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время высадки деревьев на территории национального парка "Припятский". Чиновники страны вышли на республиканский субботник. Они готовили детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к лету или благоустраивали историко-культурные объекты", подписана фотография.
Гомельская область, 25 апреля © Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское агентство ТАСС готовит подборку лучших фотографий недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)