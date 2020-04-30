На этот раз туда попал и Лукашенко - благодаря шпицу в коробке на поясе





"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время высадки деревьев на территории национального парка "Припятский". Чиновники страны вышли на республиканский субботник. Они готовили детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к лету или благоустраивали историко-культурные объекты", подписана фотография.









Гомельская область, 25 апреля © Максим Гучек/БелТА/ТАСС



















