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Лукашенко с собачкой стал "фотогероем недели" по версии ТАСС

30.04.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российское агентство ТАСС готовит подборку лучших фотографий недели.

На этот раз туда попал и Лукашенко - благодаря шпицу в коробке на поясе

"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время высадки деревьев на территории национального парка "Припятский". Чиновники страны вышли на республиканский субботник. Они готовили детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к лету или благоустраивали историко-культурные объекты", подписана фотография.


Гомельская область, 25 апреля © Максим Гучек/БелТА/ТАСС
 
 
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Российское агентство ТАСС готовит подборку лучших фотографий недели.
 
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