В Гродно открылся первый жесткий дискаунтер «Хит! Экспресс». Смотрите, какие там цены

Источник материала: Tut.by

В четверг, 30 апреля, в Гродно открылся первый магазин сети «Хит! Экспресс». Торговый объект, где обещают продавать товары только со скидками, открылся на месте «Евроопта» на улице Репина, 45, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг» стал развивать жесткие дискаунтеры «Хит! Экспресс» в декабре прошлого года. Формат магазинов — небольшие помещения на 100 квадратных метров.









Сначала ритейлер экспериментировал с магазинами низких цен «Бруснічка» (в Гродно их было много, но они были закрыты в начале прошлого года). На прошлой неделе на месте «Евроопта» появился первый в городе дискаунтер «Грошык» — по сути, та же «Бруснічка», только под другим брендом.

Магазинов «Хит! Экспресс» в Беларуси более 150. При этом в Гродненской области они тоже есть, а вот в Гродно пока не было ни одного.









Формат жесткого дискаунтера предполагает, что цены в таком магазине всегда будут низкими. В «Хит! Экспресс» дешевле в сравнении со стандартным «Еврооптом», но дороже, если сравнивать с «Грошыкам»: например, в «Евроопте» килограмм бананов стоит 2,89 рубля, в «Хит! Экспресс» — 2,59 рубля, а в «Грошыке» — 2,15 рубля.



