|
В Гродно открылся первый жесткий дискаунтер «Хит! Экспресс». Смотрите, какие там цены
Источник материала: Tut.by
В четверг, 30 апреля, в Гродно открылся первый магазин сети «Хит! Экспресс». Торговый объект, где обещают продавать товары только со скидками, открылся на месте «Евроопта» на улице Репина, 45,
Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг»
Сначала ритейлер экспериментировал с магазинами низких цен «Бруснічка» (в Гродно их было много, но они были закрыты в начале прошлого года). На прошлой неделе на месте «Евроопта» появился первый в городе дискаунтер «Грошык» — по сути, та же «Бруснічка», только под другим брендом.
Магазинов «Хит! Экспресс» в Беларуси более 150. При этом в Гродненской области они тоже есть, а вот в Гродно пока не было ни одного.
Формат жесткого дискаунтера предполагает, что цены в таком магазине всегда будут низкими. В «Хит! Экспресс» дешевле в сравнении со стандартным «Еврооптом», но дороже, если сравнивать с «Грошыкам»: например, в «Евроопте» килограмм бананов стоит 2,89 рубля, в «Хит! Экспресс» — 2,59 рубля, а в «Грошыке» — 2,15 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 30 апреля, в Гродно открылся первый магазин сети «Хит! Экспресс». Торговый объект, где обещают продавать товары только на скидках, открылся на месте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)