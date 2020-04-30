Спасатели ликвидировали свыше 30 природных пожаров за сутки

Источник материала: ОНТ

Более 30 природных пожаров ликвидировали спасатели за сутки. Один из крупных – в Петриковском районе.





Горели трава и кустарники возле Припяти, недалеко от деревни Конковичи. Площадь возгорания составляла пять гектаров. Так как огонь шел в пойме реки, проезд техники был невозможен. Тушили вертолетом Ми-8 – в общей сложности он 46 раз сбросил воду.

Напомним, более чем в 80 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов в связи с пожароопасной ситуацией.

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