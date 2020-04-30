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Спасатели ликвидировали свыше 30 природных пожаров за сутки

30.04.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели ликвидировали свыше 30 природных пожаров за сутки

Более 30 природных пожаров ликвидировали спасатели за сутки. Один из крупных – в Петриковском районе.


Горели трава и кустарники возле Припяти, недалеко от деревни Конковичи. Площадь возгорания составляла пять гектаров. Так как огонь шел в пойме реки, проезд техники был невозможен. Тушили вертолетом Ми-8 – в общей сложности он 46 раз сбросил воду. 

Напомним, более чем в 80 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов в связи с пожароопасной ситуацией. 

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Более 30 природных пожаров ликвидировали спасатели за сутки. Один из крупных – в Петриковском районе. Горели трава и кустарники возле Припяти, недалеко от деревни...
 
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