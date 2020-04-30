В Минске хакеры похитили сорок тысяч долларов при помощи электронной подписи

Источник материала: Tut.by

Вчера, 29 апреля, в Минске неизвестные похитили деньги со счетов коммерческих организаций при помощи заражения компьютера вредоносным программным обеспечением. Отмечается, что к этим компьютерам были подключены носители с электронной цифровой подписью (ЭЦП). Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: СК

Как рассказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович, хакеры получили возможность удаленного доступа, а затем использовали электронную подпись, чтобы оформить платежные поручения и перевести деньги на подконтрольные им юридические структуры. В одном случае сумма ущерба составила 39 тысяч рублей, в другом — 58. Всего 97 тысяч рублей или примерно сорок тысяч долларов.

Причастные к похищению денег лица уже установлены. Сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные действия.

МВД напоминает, что в начале апреля от аналогичной преступной схемы пострадала одна из государственных структур — тогда сумма причиненного ущерба составила 565 тысяч рублей. А в ноябре прошлого года эта же организация, став жертвой хакерских атак, лишилась 515 тысяч рублей.

Всего в прошлом году зафиксировано 46 случаев, связанных с хищением денег при помощи использования ЭЦП, а в 2020 году — 6.

Как отмечают в ведомстве, все это — «последствия пренебрежительного отношения самих пользователей к соблюдению элементарных правил информационной безопасности».