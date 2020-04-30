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Неожиданный сосед: россиянин обнаружил на своем балконе обезьяну (ВИДЕО)

30.04.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неожиданный сосед: россиянин обнаружил на своем балконе обезьяну (ВИДЕО)

Житель Калуги (Россия) обнаружил на балконе своей квартиры обезьяну. Животное разбросало вещи, прыгало по бельевым веревкам и рычало. 

Как хозяин квартиры поясняет на видео, он отправился на балкон, услышав шум. Мужчина задается вопросом, как неожиданный гость смог забраться на третий этаж, и что теперь делать с обезьяной.


Позже в группе «Калуга» ВКонтакте пояснили, что макака ушла в «самоволку» с территории предприятия по выращиванию цветов. Там она вместе с еще полусотней обезьян находилась после конфискации у контрабандистов. Обезьян нелегально завезли в Россию из Таиланда.

Вскоре макаку забрали представители центра реабилитации диких животных. На балконе обезьяна провела два дня, питаясь хозяйской морковкой.

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Житель Калуги (Россия) обнаружил на балконе своей квартиры обезьяну. Животное разбросало вещи, прыгало по бельевым веревкам и рычало.  Как хозяин квартиры поясняет...
 
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