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«Из песка торчали детские ручонки». Как фашисты массово уничтожали белорусских детей
Источник материала: СТВ
В августе 1941 года Ивану Романовскому было всего 4 года. Война не просто лишила его детства, она отобрала самое главное, что есть у любого ребенка – маму. Во время карательной операции немцы убили ее на глазах у малыша.
Владимир Павлов, кандидат исторических наук, писатель:
На Нюрнбергском процессе говорилось о расстреле 53 детей Домачевского детского дома. Вместе с детьми на место казни поехала их молодая воспитательница – Полина Грохольская. Когда дети почувствовали, что их ожидает, они стали кричать, плакать. Когда фашисты приступили к экзекуции, Полина сказала: «За что?! Это же дети!» Расстреляли и ее. Душегубы даже толком не закопали этих детей. Там были ведь и годовалые дети. Из песка торчали детские ручонки.
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В августе 1941 года Ивану Романовскому было всего 4 года. Война не просто лишила его детства, она отобрала самое главное, что есть у любого ребенка – маму. Во время...
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