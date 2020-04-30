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Лукашенко призвал эффективнее использовать гуманитарную помощь

30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гуманитарная помощь, которую оказывают Беларуси другие страны, нужно использовать только на социальные цели. Об этом на совещании в Минске заявил глава государства Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели – спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, – все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям (имею в виду здравоохранение). Мы открыты для финансирования, направленного на социальные цели. Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции на объемы гуманитарной помощи. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а ни в коем случае не растворяться», – сказал белорусский лидер.

За последние три года иностранные фонды и организации перевели гуманитарной помощи на сумму около 240 миллионов долларов. Александр Лукашенко подчеркнул: тем, кто безвозмездно помогает, государство готово предоставить определенные льготы и преференции.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента, на деструктивную деятельность внутри страны не должно быть потрачено ни копейки.
 
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