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Лукашенко призвал эффективнее использовать гуманитарную помощь
30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гуманитарная помощь, которую
За последние три года иностранные фонды и организации перевели гуманитарной помощи на сумму около 240 миллионов долларов. Александр Лукашенко подчеркнул: тем, кто безвозмездно помогает, государство готово предоставить определенные льготы и преференции.
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По словам президента, на деструктивную деятельность внутри страны не должно быть потрачено ни копейки.
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