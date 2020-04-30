Прогноз погоды на 1 мая: до +18°C и без осадков

Источник материала: ОНТ

1 мая еще будет прохладно, но, начиная с субботы, столбики термометров поползут вверх. За сутки температура повысится на 5-7 градусов. Правда, начнутся грозовые дожди.

1 мая погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в сухом, но свежем воздухе северных морей. Лишь ночью по юго-востоку сохранится влияние влажного атмосферного фронта с Западной Европы. Он и принесет дожди.

В пятницу - переменная облачность. Без осадков, лишь ночью по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром в южных районах местами слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Влажность до 80%. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

Температура воздуха к 8:00 составит от +3°C по Витебской области до +7°C по Гомельской. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладней.

В середине дня воздух прогреется – от +12°C по северо-восточной половине до +15°C по юго-западу, при прояснениях – до +18°C.

К вечеру немного похолодает, но температура останется положительной.

В субботу и воскресенье атмосферными процессами будут управлять теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ночью +4…+11°C, днем от +13°C по северу страны до +23°C в юго-восточных районах. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

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